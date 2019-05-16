Члены ОНК посетили пензенскую колонию №1 Общество

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пензенской области Саит Абубакиров и Наталья Соловьева, а также помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Олег Феоктистов посетили с проверкой ИК-1.

Фото: 58.fsin.su

Их сопровождали начальник колонии Станислав Аксененко и помощник руководителя УФСИН России по Пензенской области по соблюдению прав человека в УИС Андрей Дубинин.

Проверяющие приняли участие в заседании административной комиссии учреждения, на котором рассматривался вопрос о переводе в облегченные условия содержания троих осужденных. В отношении них вопрос был решен положительно.

Кроме того, члены ОНК совершили обход медицинской части, столовой, общежития отряда №1, посетили студию кабельного телевидения. Также было проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на объектах учреждения, снята проба пищи.

C положительной стороны отмечено состояние медчасти, наличие в штате врача стоматолога, передовой опыт по функционированию системы кабельного телевидения и поддержка творческой инициативы осужденных.

В ходе проверки учреждения жалоб от содержащихся в нем лиц не поступило, нарушений их прав не выявлено, сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.