Журналистка из Пензы спросила Путина, как СМИ могут влиять на недобросовестных подрядчиков

Сочи, 16 мая 2019. PenzaNews. Корреспондент пензенской телерадиокомпании «Экспресс» Анжелика Пальцева, ставшая одной из участниц встречи региональных журналистов с президентом России Владимиром Путиным в рамках медиафорума ОНФ в Сочи, спросила главу государства о том, как СМИ могут повлиять на недобросовестных подрядчиков.
Она рассказала о ситуации в Пензе, когда престарелые супруги — ветераны Великой Отечественной войны — оказались фактически заложниками своей квартиры на седьмом этаже, поскольку компания-подрядчик из Санкт-Петербурга на 7 месяцев задержала ввод в эксплуатацию лифтов, которые меняли в доме по программе капитального ремонта.
«Они очень плохо ходят, им обоим за 90. Это супружеская пара, они ходят на ходунках. И без лифта они вообще не могли выйти из квартиры. То есть если бы не социальные работники, если бы не сын, они, не знаю, как бы жили. Вы в апреле этого года подписали закон о совершенствовании контроля в госзакупках. Известно, что будет расширен список оснований для проверок госзаказчиков, подрядчиков. И одним из оснований может быть информация от СМИ. Так вот, скажите, теперь эти изменения смогут ли помочь избавиться от недобросовестных подрядчиков на начальном этапе еще их работы, а не постфактум? [...] Как могут СМИ повлиять на это?» — спросила Анжелика Пальцева.
Владимир Путин отметил, что СМИ влияют напрямую.
«Мы с вами видели уже несколько примеров. Я надеюсь, что и у Вас есть такие примеры, когда СМИ влияют в положительном плане на работу администраций различного уровня. Что касается данного случая — недобросовестность. Конечно, нужно обращаться в суд, нужно расторгать с ними контракт и так далее. Я конкретного этого случая, конечно, не знаю, но с Вами полностью согласен, что в данном случае нужна быстрая реакция на вещи подобного рода», — сказал глава государства.
Анжелика Пальцева уточнила, что чиновники не были в курсе сложившейся ситуации.
«Никто об этом не знал: ни местная власть, ни губернатор, конечно. Позвонили соседи, мы выехали [на съемки телесюжета]. Оказалось, что лифты уже установлены, но их не подключают, потому что не собран пакет документов. И в общем они заработали сразу после того, как мы сняли этот сюжет», — пояснила пензенская журналистка.
Владимир Путин отметил, что «просто обращение или выступление в прессе не может быть основанием для расторжения контракта либо для каких-то других вещей гражданско-правового характера».
«Почему? Потому что, чего греха таить, давайте прямо скажем, Вы же знаете, есть и недобросовестное использование средств массовой информации. И в Вашей среде, так же, как и в любой другой, есть разные люди. Выступили, что-то написали или показали сюжет, а кто проверял правильность этого сюжета или изложенной там информации? И сразу расторгать контракт? Ну так, наверное, тоже неправильно. Но выступление в средствах массовой информации, конечно, безусловно, должно быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы. Это совершенно очевидно. Давайте еще раз подумаем над тем, как конституировать такую работу», — предложил президент России.
Он особо обратил внимание на то, что у руководителя, который увидел проблемный сюжет или прочитал статью, реакция должна быть мгновенной — «на уровне первой сигнальной системы».
«Давайте подумаем еще — и я тоже подумаю — над тем, чтобы это работало», — призвал глава государства.
Также Владимир Путин дал личную оценку приведенной в пример ситуации в Пензе.
«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти до 30-ти с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Ну безобразие, что еще говорить», — сказал он.
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