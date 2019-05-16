Журналистка из Пензы спросила Путина, как СМИ могут влиять на недобросовестных подрядчиков Общество

Сочи, 16 мая 2019. PenzaNews. Корреспондент пензенской телерадиокомпании «Экспресс» Анжелика Пальцева, ставшая одной из участниц встречи региональных журналистов с президентом России Владимиром Путиным в рамках медиафорума ОНФ в Сочи, спросила главу государства о том, как СМИ могут повлиять на недобросовестных подрядчиков.

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Она рассказала о ситуации в Пензе, когда престарелые супруги — ветераны Великой Отечественной войны — оказались фактически заложниками своей квартиры на седьмом этаже, поскольку компания-подрядчик из Санкт-Петербурга на 7 месяцев задержала ввод в эксплуатацию лифтов, которые меняли в доме по программе капитального ремонта.

«Они очень плохо ходят, им обоим за 90. Это супружеская пара, они ходят на ходунках. И без лифта они вообще не могли выйти из квартиры. То есть если бы не социальные работники, если бы не сын, они, не знаю, как бы жили. Вы в апреле этого года подписали закон о совершенствовании контроля в госзакупках. Известно, что будет расширен список оснований для проверок госзаказчиков, подрядчиков. И одним из оснований может быть информация от СМИ. Так вот, скажите, теперь эти изменения смогут ли помочь избавиться от недобросовестных подрядчиков на начальном этапе еще их работы, а не постфактум? [...] Как могут СМИ повлиять на это?» — спросила Анжелика Пальцева.

Владимир Путин отметил, что СМИ влияют напрямую.

«Мы с вами видели уже несколько примеров. Я надеюсь, что и у Вас есть такие примеры, когда СМИ влияют в положительном плане на работу администраций различного уровня. Что касается данного случая — недобросовестность. Конечно, нужно обращаться в суд, нужно расторгать с ними контракт и так далее. Я конкретного этого случая, конечно, не знаю, но с Вами полностью согласен, что в данном случае нужна быстрая реакция на вещи подобного рода», — сказал глава государства.

Анжелика Пальцева уточнила, что чиновники не были в курсе сложившейся ситуации.

«Никто об этом не знал: ни местная власть, ни губернатор, конечно. Позвонили соседи, мы выехали [на съемки телесюжета]. Оказалось, что лифты уже установлены, но их не подключают, потому что не собран пакет документов. И в общем они заработали сразу после того, как мы сняли этот сюжет», — пояснила пензенская журналистка.

Владимир Путин отметил, что «просто обращение или выступление в прессе не может быть основанием для расторжения контракта либо для каких-то других вещей гражданско-правового характера».

«Почему? Потому что, чего греха таить, давайте прямо скажем, Вы же знаете, есть и недобросовестное использование средств массовой информации. И в Вашей среде, так же, как и в любой другой, есть разные люди. Выступили, что-то написали или показали сюжет, а кто проверял правильность этого сюжета или изложенной там информации? И сразу расторгать контракт? Ну так, наверное, тоже неправильно. Но выступление в средствах массовой информации, конечно, безусловно, должно быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы. Это совершенно очевидно. Давайте еще раз подумаем над тем, как конституировать такую работу», — предложил президент России.

Он особо обратил внимание на то, что у руководителя, который увидел проблемный сюжет или прочитал статью, реакция должна быть мгновенной — «на уровне первой сигнальной системы».

«Давайте подумаем еще — и я тоже подумаю — над тем, чтобы это работало», — призвал глава государства.

Также Владимир Путин дал личную оценку приведенной в пример ситуации в Пензе.

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти до 30-ти с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Ну безобразие, что еще говорить», — сказал он.