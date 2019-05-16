Специалисты АО «Транснефть – Дружба» провели урок по охране труда для пензенских школьников Общество

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Специалисты Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» в рамках Года охраны труда провели открытый урок для учащихся средней школы имени С.Е. Кузнецова, расположенной в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Работники предприятия познакомили школьников с основными правилами оказания доврачебной помощи пострадавшим на производстве. Практические навыки учащиеся отработали на манекене-тренажере сердечно-легочной реанимации.

Открытый урок продолжился на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Пенза-1». В ходе экскурсии школьники узнали о назначении насосной станции, посетили здания магистральной насосной, операторной, закрытую стоянку техники с пожарным депо, площадки фильтров-грязеуловителей, узел регулирования давления, осмотрели емкости аварийного сброса нефти, камеры пуска и приема средств очистки и диагностики. На каждом объекте НПС специалисты рассказали об основных правилах безопасности.

Работники предприятия также провели занятия по охране труда в средней школе №37 города Пензы, школе поселка Дружный Башмаковского района и в кузнецком филиале пензенского госуниверситета.