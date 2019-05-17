Стоящий на учете у нарколога житель Кузнецка лишен права носить оружие Общество

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. 32-летний житель Кузнецка Пензенской области лишен судом права на хранение и ношение оружия, поскольку выяснилось, что он состоит на учете у нарколога. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокуратура Кузнецка в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере оборота гражданского оружия установила, что 32-летний житель города является владельцем огнестрельного охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия модели «ИЖ-27». Разрешение на него было выдано органом внутренних дел на срок до сентября 2019 года. Вместе с тем, по информации кузнецкой межрайонной больницы, мужчина с декабря 2018 года состоит на диспансерном учете у врача-нарколога как потребитель наркотических средств с вредными последствиями», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что прокурор Кузнецка Иван Синицын обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц о лишении гражданина права на хранение и ношение огнестрельного оружия, поскольку это создает непосредственную угрозу для безопасности людей.

«Суд признал доводы прокурора законными и подлежащими удовлетворению. Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры города», — добавила Светлана Артамонова.