В Пензе снесут двухэтажный дом у реки Общество

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Работы по демонтажу расселенного аварийного двухэтажного дома №2 на улице Набережная реки Суры в Пензе будут начаты на предстоящей неделе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Была проблема с расселением одного из собственников. На данный момент его права прекращены в судебном порядке. Дом передан в департамент ЖКХ города», — пояснил он в ходе выездного совещания, посвященного перспективам использования высвободившейся земли после сноса аварийного жилья, состоявшегося в субботу, 18 мая.

Его участники обсудили дальнейшие планы: на части территории намечено обустроить детскую или спортивную площадку, а на оставшейся — возвести новое жилье.

По предварительным данным, с учетом высвободившегося после сноса аварийных домов земельного участка на улице Рылеева площадь под застройку составит примерно 3 га.

«Место здесь хорошее, рядом река. Надеемся, что потенциальные застройщики заинтересуются этим проектом. Готовы к диалогу, выслушаем идеи строительных компаний по рациональному использованию данной территории», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.