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В Пензе 24 мая наградят лучших библиотекарей

08:06 | 20.05.2019 | Общество

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек, состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую пятницу, 24 мая.

В Пензе 24 мая наградят лучших библиотекарей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На праздник будут приглашены специалисты государственных и муниципальных библиотек Пензенской области, ветераны отрасли.

В ходе официальной части будут чествовать лучших библиотекарей за многолетний труд и профессионализм. Также наградят победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» и «Библиотечная аналитика: муниципальный аспект». Кроме того, будет вручена премия имени Николая Панова.

Затем гостей праздника ожидает концерт с участием исполнителей Марты Серебряковой и Александра Ренуара, сообщается на сайте учреждения культуры.

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