Владимир Архангельский назначен первым замглавы пензенского управления СКР Общество

Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Владимир Архангельский назначен первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал 17 мая.

В понедельник, 20 мая, Владимир Архангельский приступил к работе в новой должности. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин представил его коллективу.

Пост первого замглавы СУ СКР стал вакантным после того, как его освободил Рустам Тугушев, проработавший в данной должности 8 лет.

Архангельский Владимир Владимирович в 1997 году начал службу в органах прокуратуры. Работал следователем прокуратуры Первомайского района Пензы, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района города, старшим следователем и следователем по особо важным делам прокуратуры области.

В 2007 году назначен руководителем бессоновского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Пензенской области.

В 2011 году занял должность руководителя зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

В 2013 году возглавил в региональном ведомстве отдел процессуального контроля.

С 2014 года состоял в должности заместителя руководителя главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За заслуги», «За отличие».

Занесен на доску почета главного следственного управления СКР по Республике Крым.