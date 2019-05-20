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Фигура девушки с караваем украсила клумбу вблизи аэропорта Пензы

15:58 | 20.05.2019 | Общество

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» разместили композицию «Матрешка» на клумбе неподалеку от аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фигура девушки с караваем украсила клумбу вблизи аэропорта Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Большая фигура девушки в кокошнике и с караваем в руках символизирует гостеприимство. Планируется, что в ближайшее время вокруг нее будут высажены цветы.

Также ведется подготовка клумб в сквере «Копилка пословиц».

В этом году сотрудники муниципального предприятия планируют посадить более 15 тыс. цветов. Предпочтение отдано бархатцам и целозии.

«Цветы, которые используются для оформления клумб, приспособлены к условиям городской среды — устойчивы к засухе, ветрам и дождям. Все они выращены в теплицах предприятия», — пояснил директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов.

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