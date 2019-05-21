В Пензенской области простятся с Борисом Эйдлином Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным инженером сельского хозяйства РСФСР Борисом Эйдлином, скончавшимся на 94-м году жизни, состоится в Пензенской области во вторник, 21 мая.

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Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, с 9.00 до 11.00 траурная церемония пройдет в доме культуры «Юбилейный» села Чемодановка, с 12.00 до 14.00 — в концертном зале «Молодежный» в Пензе.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

«Борис Залманович внес огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Пензенской области: в течение 45 лет был директором МТС [машинно-тракторной станции], совхоза, а затем птицефабрики «Пензенская», ставшей одним из символов Пензенской области советского времени. В 2018 году Эйдлин выпустил два тома своих воспоминаний», — отмечается в некрологе.