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В Пензе невостребованные детские площадки переместят в другие дворы

10:53 | 21.05.2019 | Общество

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Детские площадки, установленные в Пензе вблизи домов, в которых преимущественно проживают пожилые люди, необходимо переместить туда, где они будут более востребованы. Такое мнение выразил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе невостребованные детские площадки переместят в другие дворы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть случаи, где дома стали «возрастными» и вместе с ними стали возрастными жители. Они сами говорят: «Нам площадка уже не нужна, а она является нашей», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 21 мая.

Мэр добавил, что в этой ситуации данным объектам нужно найти новое применение.

«Если такие случаи есть, а они есть, я точно знаю — в Железнодорожном районе есть такой вариант, то надо прислушаться и передислоцировать площадку», — сказал Виктор Кувайцев.

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