У пензенских полицейских появился катер для рейдов Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Вместительный и быстроходный катер для проведения рейдов появился в распоряжении сотрудников управления МВД России по Пензенской области и отдела ведомства по Пензенскому району.

Фото: 58.мвд.рф

Новая техника позволила полицейским впервые выйти на открытую воду на собственном транспорте. Первый рейд они провели на акватории Сурского водохранилища совместно со специалистами главного управления МЧС России по региону и Росрыболовства.

Перед началом мероприятия его участники прошли на пирсе инструктаж. Заместитель начальника управления – начальник полиции Вадим Ковтун поставил задачу выявлять и пресекать факты незаконной добычи рыбы в период нереста с использованием сетей и других запрещенных орудий лова, искать на берегу строения, которые используют браконьеры.

В результате рейда полицейские выявили один факт нарушения природоохранного законодательства и составили протокол об административном правонарушении.

Такие мероприятия сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств будут проводить регулярно, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.