У пензенских полицейских появился катер для рейдов
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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Вместительный и быстроходный катер для проведения рейдов появился в распоряжении сотрудников управления МВД России по Пензенской области и отдела ведомства по Пензенскому району.
Фото: 58.мвд.рф
Новая техника позволила полицейским впервые выйти на открытую воду на собственном транспорте. Первый рейд они провели на акватории Сурского водохранилища совместно со специалистами главного управления МЧС России по региону и Росрыболовства.
Перед началом мероприятия его участники прошли на пирсе инструктаж. Заместитель начальника управления – начальник полиции Вадим Ковтун поставил задачу выявлять и пресекать факты незаконной добычи рыбы в период нереста с использованием сетей и других запрещенных орудий лова, искать на берегу строения, которые используют браконьеры.
В результате рейда полицейские выявили один факт нарушения природоохранного законодательства и составили протокол об административном правонарушении.
Такие мероприятия сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств будут проводить регулярно, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.