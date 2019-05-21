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Салимовы из Иссинского района победили в конкурсе «Успешная семья»

15:35 | 21.05.2019 | Общество

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Супруги Салимовы из Иссинского района и четверо их детей одержали победу по итогам регионального этапа конкурса «Успешная семья», который завершился в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 21 мая.

Салимовы из Иссинского района победили в конкурсе «Успешная семья»

Фото: Pnzreg.ru

Они получили сертификат на 50 тыс. рублей и право представлять Пензенскую область на всероссийских конкурсах и фестивалях.

Остальные 14 семей-участниц финала награждены сертификатами на сумму 25 тыс. рублей каждый.

Как отметил в ходе церемонии заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, конкурсанты очень душевно и тепло подошли к выполнению творческого задания фестиваля.

«После общения с вами у меня возникло чувство, как будто мы давно знакомы и в какой-то мере родственники. Я желаю успеха вам всем. [...] Победили вы все, создав такие прекрасные семьи и воспитав детей. Надеюсь, что и они тоже через 15–20 лет будут участвовать в конкурсе «Успешная семья», — цитирует Олега Ягова пресс-служба правительства Пензенской области.

Конкурс «Успешная семья» в 2019 году посвящен 80-летию Пензенской области и Году театра в России. Его тема звучит как: «Семья — театр, которым правит счастье».

Во всех этапах приняли участие 140 семей, что на 45 больше, чем годом ранее. Семьи выступали в конкурсе на уровне детских садов и школ, муниципальных мероприятий и межрайонных этапов, прошедших весной в Пензе, Сердобске, Бессоновке и Нижнем Ломове.

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