Мэр Пензы поручил приступить к ремонту лестницы в верхней части улицы Московской Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил начать ремонт лестницы, расположенной между домами №3 и №9 на улице Московской в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо поэтапно отремонтировать этот объект. Вначале нужно восстановить самую разрушенную часть, а потом — остальные секции», — сказал он в ходе выездного рабочего совещания, в котором также приняли участие директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы Максим Иванкин и глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина.

Мэр отметил, что лестница является частью пешеходной связи между улицами Кирова и Московской, поэтому ею пользуется большое количество людей.

«Ремонтные работы организуйте таким образом, чтобы горожане могли беспрепятственно здесь перемещаться. В дальнейшем нужно привести в нормативное состояние и заасфальтированную пешеходную дорожку, ведущую на улицу Кирова, провести комплексное благоустройство данной территории», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.