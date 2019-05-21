В День пограничника перекроют дороги в центре Пензы Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать в Пензе в связи с мероприятиями в честь Дня пограничника, который отмечается в России 28 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 22.00 понедельника, 27 мая, и до 11.00 следующего дня будет ограничена стоянка на улице Московской — между улицами Октябрьской и Бакунина, а также на улице Октябрьской — между улицами Володарского и Московской.

В это же время движение транспорта по улице Московской — от улицы Бакунина до улицы Суворова — будет прекращено.

Кроме того, непосредственно в день праздника, 28 мая, с 9.45 до 11.00 будут перекрыты дороги: по улице Максима Горького — между улицами Володарского и Кирова, по улице Бакунина — между улицами Володарского и Кирова, по улице Суворова — между улицами Володарского и Чехова, по улице Московской — между улицами Суворова и Октябрьской, а также по улице Октябрьской — между улицами Володарского и Московской.