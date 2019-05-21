EN
19:30:15 Вторник, 21 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В День пограничника перекроют дороги в центре Пензы

17:30 | 21.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать в Пензе в связи с мероприятиями в честь Дня пограничника, который отмечается в России 28 мая.

В День пограничника перекроют дороги в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 22.00 понедельника, 27 мая, и до 11.00 следующего дня будет ограничена стоянка на улице Московской — между улицами Октябрьской и Бакунина, а также на улице Октябрьской — между улицами Володарского и Московской.

В это же время движение транспорта по улице Московской — от улицы Бакунина до улицы Суворова — будет прекращено.

Кроме того, непосредственно в день праздника, 28 мая, с 9.45 до 11.00 будут перекрыты дороги: по улице Максима Горького — между улицами Володарского и Кирова, по улице Бакунина — между улицами Володарского и Кирова, по улице Суворова — между улицами Володарского и Чехова, по улице Московской — между улицами Суворова и Октябрьской, а также по улице Октябрьской — между улицами Володарского и Московской.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования ребенка на горке В Пензенской области намечено создать 10 модельных библиотек
Мэр Пензы поручил приступить к ремонту лестницы в верхней части улицы Московской Скончался почетный гражданин Заречного Геннадий Пантелеев
В Пензе откроют мемориальную доску Марии Киселевой В Пензе рассчитывают получить 1 млн. рублей на воссоздание колес разных веков
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама