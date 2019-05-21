Фестиваль плова в День России вслед за Пензой проведут в 25 регионах Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Узбекские диаспоры 25 субъектов РФ намерены провести благотворительный фестиваль плова по примеру Пензы, где в День России событие состоится в седьмой раз. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель пензенской региональной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что данную инициативу подхватили в Мурманской, Новосибирской, Кировской, Челябинской, Саратовской, Свердловской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Брянской, Оренбургской, Волгоградской, Самарской, Архангельской, Калининградской, Омской областях, Приморском, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Удмуртии, Чувашии, Башкирии, Якутии и Санкт-Петербурге.

Сатимбай Бердиев пояснил, что все вырученные средства будут направлены на оказание помощи детям.

По его словам, в Пензе фестиваль плова традиционно будет организован совместно с благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров» с целью оказания помощи воспитанникам мокшанского дома-интерната.

«В Пензе с организационными вопросами проблем нет, а во многих регионах с этим не получается — не хотят площадку выделять», — отметил собеседник агентства.

Сатимбай Бердиев добавил, что при возникновении проблем организаторы обращаются за поддержкой к уполномоченному при президенте России по правам ребенка, бывшему руководителю фонда «Покров» Анне Кузнецовой, которая обещала посетить фестиваль в одном из городов в следующем году.

Руководитель общины предположил, что в Пензе от продажи плова на фестивале удастся собрать около 100 тыс. рублей.

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«Повара с удовольствием участвуют все бесплатно. Мы проводим среди них конкурс, чтобы был интерес, и они стараются лучше и лучше готовить. Пока у нас 10 поваров. Дальше, может быть, еще наберутся», — сказал он.

По мнению Сатимбая Бердиева, главное, чтобы не подвела погода, как это было на одном из прошлых фестивалей, когда дождь спугнул покупателей.

«В этом году приготовим в два раза больше плова, [...] мы сможем накормить где-то 3 тыс. человек, по нашим планам. Рис заказываем из Узбекистана — у него совсем другой вкус. Закажем где-то 300 кг. Остальное [купим] здесь, в Пензе. Мясо в этот же день привезут свежее», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что на мероприятии будет задействовано 10 казанов разного размера, самый маленький из которых рассчитан на 100 человек, а большой — на 500.

В этом году местом проведения фестиваля плова станет сквер «Копилка пословиц» напротив торгового центра «Империя» на улице Московской.