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В пензенской колонии впервые соберут урожай кабачков

13:00 | 22.05.2019 | Общество

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Заключенные колонии №1 в Пензе рассчитывают получить 200 кг кабачков, выращиванием которых в исправительном учреждении занялись впервые.

В пензенской колонии впервые соберут урожай кабачков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кабачки не предъявляют особых требований к составу почвы и температурным условиям, потому их выращивание обходится недорого. Короткий вегетационный период и высокая урожайность этих овощей оптимальны для выращивания их в учреждениях УИС [уголовно-исполнительной системы], как в рамках самообеспечения, так и для реализации сотрудникам», — отметил заместитель начальника колонии №1 Денис Ежов.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, кроме кабачков, заключенные сажают огурцы, урожай которых, как ожидается, составит около 100 кг, а также помидоры и пряные травы.

В 2019 году в исправительном учреждении вырастили более 250 кг овощей.

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