Пензенская команда победила в чемпионате по служебному двоеборью памяти Владимира Квышко Общество

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Команда управления ФСБ России по Пензенской области стала победителем XXIII открытого чемпионата Приволжского федерального округа по служебному двоеборью имени подполковника ФСБ Владимира Квышко, посмертно награжденного Орденом мужества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соревнования состоялись на территории гостиничного комплекса «Русская охота» в Пензе в среду, 22 мая.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ России, второе место заняла сборная нижегородского Института ФСБ России, третье — представители Кузнецка-12.

«В этом году в Пензу приехали 22 команды-участницы из 12 регионов России», — отметили в УФСБ.

Впервые соревнования по служебному двоеборью состоялись 12 мая 1997 года. В 1998 году по решению ВФСО «Динамо» турнир приобрел статус всероссийского. С 2003 года соревнования проводятся в форме чемпионата и посвящаются памяти всех сотрудников ФСБ России, павших при выполнении воинского и служебного долга.

Ежегодно в состязаниях принимают участие коллективы ФСБ, МВД, ФСИН и других военизированных структур из регионов России.

В программу служебного двоеборья входят кросс и стрельба.