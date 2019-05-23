Пензе передан символ всероссийского театрального марафона Общество

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Символ всероссийского театрального марафона, стартовавшего во Владивостоке в январе 2019 года, передан Пензе в торжественной обстановке на сцене областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В ходе церемонии, состоявшейся вечером в минувшую среду, 22 мая, исполняющий обязанности заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Кирилл Павлов вручил статуэтку и.о. министра культуры и туризма Пензенской области Владимиру Карпову.

В первый вечер зрители в Пензе увидели балет Федора Васильева «Сарпиге» чувашского государственного театра оперы и балета.

23 мая будет представлен балет на музыку Петра Чайковского «Спящая красавица», а 24 мая — «Золушка» Сергея Прокофьева.

Во время гастролей чувашских артистов можно будет увидеть символ марафона в музее театра. 25 мая пензенские артисты передадут его в Саратов.

Там актеры пензенского драмтеатра с 25 по 27 мая покажут спектакли «Приключения Бонифация», «Ромео и Джульетта» и «Хорошая», сообщается на сайте учреждения культуры.