В Пензе в галерею почета и славы занесут 20 предприятий и столько же передовиков Общество

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков решено занести в галерею почета и славы Пензенской области, обновление которой будет приурочено ко Дню России. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, исполняющий обязанности губернатора в связи с отпуском главы региона Ивана Белозерцева.

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В их числе — ООО «Невский кондитер Белинский», АО «Радиозавод», бренд «SV-Мебель», под которым свою продукцию выпускает индивидуальный предприниматель Владимир Стеклянников, ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», Пензенская дистанция электроснабжения – структурное подразделение Куйбышевской дирекции по энергообеспечению подразделения «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД», АО «Пензенское объединение автовокзалов», филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом», ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Управляющая компания «Жилсервис плюс города Каменки», АО «Пензанефтепродукт», ГКУ «Шемышейское лесничество», ООО «ПензаМолИнвест», ООО «Районное агропромышленное объединение «Наровчатское».

Также отмечена работа ООО «Вертуновское», государственного казенного общеобразовательного учреждения

«Пензенская школа-интернат», учреждения культуры «Картинная галерея имени К.А. Савицкого», автономного образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва Пензенской области», ГБУЗ «Городищенская районная больница» и ГКУ «Центр занятости населения Нижнеломовского района».

В число тех, кто отмечен лично, вошел исполнительный директор ЗАО «Исток» Илья Беззубцев, начальник участка асфальтобетонного завода ООО «Автодорога» Дмитрий Божьев, заместитель директора ГБУ «Областная ветеринарная лаборатория» Михаил Галахов, заведующая гериатрическим отделением учреждения здравоохранения «Пензенский госпиталь для ветеранов войн» Елена Гринчук и педагог центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова.

Также на доску почета будут занесены водитель автобуса муниципального предприятия «Автотранс» Заречного Владимир Зайцев, оператор связи I класса пензенского магистрального сортировочного центра ФГУП «Почта России» Галина Зиновьева, главный лесничий ГКУ «Камешкирско-лопатинское лесничество» Радий Зябиров и котельщик V разряда ОАО «Пензкомпрессормаш» Андрей Киндаев.

Кроме того, решено занести на доску почета фамилии воспитанника государственного автономного учреждения Пензенской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой» Григория Климентьева, вадинского индивидуального предпринимателя Сергея Козлова, инспектора колышлейской районной службы сбыта ООО «ТНС энерго Пенза» Анатолия Крестина, плотника ООО «Отделстрой» Виталия Логинова, начальника технологического отдела бумажного производства ОАО «Маяк» Елены Махневой, заместителя начальника энергомеханического отдела ОАО «Электромеханика» Андрея Орлова.

Помимо них, отмечены директор стационарного учреждения социального обслуживания «Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Анатолий Повалихин, солистка квартета народных инструментов «Губерния» Марта Серебрякова, слесарь аварийно-восстановительных работ VI разряда цеха насосных станций водопровода ООО «Горводоканал» Дмитрий Сидоренко, механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «Петровский» Башмаковского района Анатлий Силкин и машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного депо «Пенза» – структурного подразделения Куйбышевской дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Анатолий Соков.