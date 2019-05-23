В Пензе в следующем году намечено благоустроить сквер Дружбы Общество

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Сквер Дружбы, расположенный в микрорайоне Шуист города Пензы, планируется благоустроить в 2020 году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы готовим проектно-сметную документацию на благоустройство пяти общественных территорий. […] Еще шесть объектов ждут своей очереди, в том числе сквер Дружбы. Предстоит подготовить ПСД [проектно-сметную документацию], чтобы включить его в число общественных территорий для благоустройства на следующий год», — сказал он в ходе заседания фракции «Единая Россия» в городской думе в четверг, 23 мая.

Виктор Кувайцев предложил включить в этот проект и территорию вблизи предприятия «Биосинтез».

В продолжение заседания глава администрации Пензы обратил внимание на зеленую зону на улице Каракозова.

«В непосредственной близости от нее нет жилого сектора, участок не такой посещаемый. Надо провести опрос жителей, как его следует использовать», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.