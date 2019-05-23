В Кузнецке почтили память воина-мученика Евгения Родионова Общество

Кузнецк, 23 мая 2019. PenzaNews. Торжественная линейка, приуроченная к 23-й годовщине со дня гибели воина-мученика Евгения Родионова, состоялась на территории школы №4 города Кузнецка Пензенской области.

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Участие в мероприятии приняли учащиеся, ветераны, представители власти и духовенства.

«1990-е годы — одни из самых сложных в истории нашего Отечества, особенно война на Кавказе. Нашим солдатам и офицерам пришлось выполнять задачи по сохранению территориальной целостности государства. Благодаря их подвигу мы сегодня можем жить в мирной стране с крепкими границами, строить планы на будущее. Одним из таких воинов, выполнявших задачи по защите Отечества и отдавших за это жизнь, является Евгений Родионов. Он смог сохранить верность присяге, своим внутренним нравственным законам и в самый тяжелый момент сделал выбор в пользу верности долгу. Это высокий нравственный ориентир для всех нас», — сказал мэр Кузнецка Сергей Златогорский, обращаясь к собравшимся.

После этого присутствующие возложили цветы к памятнику, установленному на территории школы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рядовой Евгений Родионов был направлен в полугодовую командировку в расположение Назранского погранотряда 13 января 1996 года. Прослужив месяц на заставе между Ингушетией и Чечней, он попал в плен к боевикам вместе с тремя сослуживцами. После пыток, которые длились 100 дней, рядовой Евгений Родионов отказался от предложения боевиков принять ислам в обмен на свободу, за что был обезглавлен 23 мая.

В 2010 году православные общественные организации провели пикет в поддержку канонизации Евгения Родионова, а в очередную годовщину начала стодневного плена на родине воина в Пензе замироточила храмовая икона с его изображением.

Ранее, в октябре 2007 года, высокую оценку подвигу солдата дал президент Чечни Рамзан Кадыров, назвав случившееся «геройским поступком одного человека и подлой мерзостью других».

В мае 2011 года как «новомученик Евгений Воин» пензенец был включен в воинскую панихиду.

Он посмертно награжден орденом Мужества.