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Константин Друзь ушел в отставку

10:28 | 24.05.2019 | Общество

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Полномочия председателя Арбитражного суда Пензенской области Константина Друзя прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности с 22 мая. Соответствующее решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей России.

Константин Друзь ушел в отставку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Высокому делу служения правосудию Константином Анатольевичем отдано более 25 лет, 12 из которых он возглавлял Арбитражный суд Пензенской области, обеспечивая соблюдение законности и справедливости, поддерживая и развивая лучшие отечественные правовые традиции», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

Биография

Друзь Константин Анатольевич

В нем отмечается, что Константин Друзь являлся членом президиума Совета судей РФ, его высокий профессионализм и деловые качества снискали глубокое уважение среди судейского корпуса Пензенской области и страны.

«За время его руководства Арбитражный суд Пензенской области занял достойное место в системе арбитражных судов Российской Федерации», — подчеркивается в тексте.

Бывшие коллеги пожелали Константину Друзю крепкого здоровья, счастья, успехов и удачи в любых начинаниях.

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