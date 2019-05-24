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В Пензе скоропостижно скончался судья, приехавший на областной семинар

16:48 | 24.05.2019 | Общество

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Судья Мокшанского районного суда Вадим Наумов, приехавший в Пензу на семинар в областном суде, скоропостижно скончался на 47-м году жизни 24 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в райсуде.

В Пензе скоропостижно скончался судья, приехавший на областной семинар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Дата и место прощания с покойным пока неизвестны.

Коллеги судьи выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

«Вадим Юрьевич Наумов был профессионалом своего дела, высококвалифицированным судьей, заслужил авторитет и уважение своих коллег. В памяти многих людей он остался человеком светлым, доброй души, умеющим создать вокруг себя особую атмосферу», — отмечается в некрологе.

Наумов Вадим Юрьевич родился в Аткарске Саратовской области 21 августа 1972 года.

В 1994 окончил пензенский торгово-коммерческий техникум по специальности «Правоведение», получив квалификацию юриста.

С 2001 по 2004 годы учился в Пензенском филиале Международного независимого эколого-политологического университета.

В 2003 году начал трудовую деятельность в судебной системе в Пензенском областном суде, где до 2009 года занимал должности специалиста первой категории, а затем — главного специалиста в отделе анализа и обобщения судебной практики.

Указом президента РФ от 30 мая 2009 года был назначен судьей Мокшанского районного суда Пензенской области на 3-летний срок полномочий, а затем — указом от 21 мая 2012 года — без ограничения срока полномочий.

Решением квалификационной коллегии судей Пензенской области ему был присвоен 7-й квалификационный класс.

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