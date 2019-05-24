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«Зеленый марафон» пройдет 1 июня на набережной «Спутника»

17:36 | 24.05.2019 | Общество

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области смогут принять участие в ежегодном забеге «Зеленый марафон» Сбербанка на набережной в микрорайоне «Город «Спутник» в Международный день защиты детей, 1 июня.

«Зеленый марафон» пройдет 1 июня на набережной «Спутника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте проекта, основная дистанция составит 4,2 км. Кроме того, впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Ожидается, что также будут выявлены победители в отдельных номинациях: самые быстрые девочка и мальчик в каждой детской группе, наиболее юный и взрослый участники, самые многочисленные семья и команда.

Пройти регистрацию можно онлайн или на месте непосредственно в день проведения мероприятия.

Помимо состязательной части, подготовлена насыщенная развлекательная программа. В частности, для детей будут функционировать батут и скалодром.

Впервые «Зеленый марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За все время участниками акции стали более 750 тыс. человек.

В Москве за последние годы благодаря марафону удалось собрать на благотворительность почти 90 млн. рублей. Все средства перечислены в фонд «Обнаженные сердца».

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