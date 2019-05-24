В Пензе прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в генплан Общество

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Пензы прошли в большом зале мэрии в пятницу, 24 мая.

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«Сегодня мы обсуждаем изменения в главный градостроительный документ, который будет определять развитие Пензы на ближайшие годы. Областной центр растет, активно ведется застройка новых микрорайонов. Чтобы в будущем не столкнуться с проблемой нехватки инженерных объектов или социальной инфраструктуры, следует понимать, как будет идти процесс застройки и освоения земель», — сказал глава администрации Пензы, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что необходимость корректировки генплана обусловлена, в том числе изменениями в социально-экономической жизни страны.

Затем о проектных решениях присутствующих проинформировала представитель ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Анастасия Немчинова.

Она пояснила, что научно-исследовательские и проектные работы проводились в части внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Пензы, генеральный план города, а также правила землепользования и застройки.

«По всем территориям был сделан анализ, рассчитаны основные потребности в социальной инфраструктуре. Мы сделали выводы с учетом местных и региональных нормативов градостроительного проектирования. Для существующих кварталов, где по емкости не хватает школ или детских садов, проектом предусматриваются дополнительные учреждения или реконструкция существующих», — уточнила специалист.

Анастасия Немчинова остановилась на перспективах использования промышленных зон; на жилищном строительстве, которое запланировано на площади в 1,3 тыс. га, в основном в северо-западной части города; на реновации в Заводском районе и других мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано на сайте городской администрации и в муниципальной газете «Пенза».