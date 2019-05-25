В Пензе предприниматель оштрафован за нелегальный ввоз спортивного питания Общество

Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области оштрафовал на 20 тыс. рублей индивидуального предпринимателя за незаконный ввоз на территорию России специализированной пищевой продукции для питания спортсменов, в отношении которой установлены запреты и ограничения.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, нарушения выявлены ранее в ходе проверки с участием представителей нескольких ведомств.

«Было установлено, что этим субъектом предпринимательства в Пензе реализовывалась пищевая продукция с маркировками изготовителя на иностранном языке без информации на русском. Также не было документов, подтверждающих ее легальный ввоз на территорию страны и прохождение надлежащего контроля качества. Более того, в ходе проверки выявлен факт хранения и подготовки к реализации пищевой продукции с истекшим сроком годности», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

«За допущенные нарушения предприниматель оштрафован на 20 тыс. рублей, изъятая из незаконного оборота продукция по решению суда подлежит уничтожению», — добавили в транспортной прокуратуре.