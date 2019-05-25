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В Пензенской области стартовала операция «Дети и транспорт»

11:39 | 25.05.2019 | Общество

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Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Пензенский линейный отдел МВД России на транспорте начал первый этап операции «Дети и транспорт», который продлится до 3 июня.

В Пензенской области стартовала операция «Дети и транспорт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предусмотрены профилактические рейды и патрулирования на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах и перегонах с целью выявления безнадзорных и беспризорных подростков и помещения их в специализированные детские учреждения, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и в употребление спиртных напитков.

С учениками школ, расположенных вблизи объектов транспорта, проведут профилактические беседы и лекции. Их родителям разъяснят ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также за транспортные правонарушения подростков.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Алексей Линяев отметил, что летом дети большинстве своем остаются без внимания родителей и предоставлены сами себе.

«Уважаемые родители, убедительная просьба быть в курсе жизни своих детей, чтобы их каникулы не были омрачены тесным общением с нами и они не ломали свою жизнь необдуманными поступками», — цитирует Алексея Линяева пресс-служба отдела.

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