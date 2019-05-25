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На улице Кирова в Пензе расстелили рулонный газон

12:36 | 25.05.2019 | Общество

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Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» расстелили рулонный газон на технической полосе между проезжей частью и тротуаром на улице Кирова.

На улице Кирова в Пензе расстелили рулонный газон

Фото: Penza-gorod.ru

Осмотрев результат в субботу, 25 мая, Виктор Кувайцев положительно оценил работу и предложил рассмотреть возможность применения материала для оформления приствольных кругов деревьев.

«Посчитайте, сколько необходимо средств для укладки этого покрытия на приствольные круги деревьев в центральной части города по улицам Володарского, Максима Горького и далее по улице Кирова», — сказал он.

Мэр добавил, что это нужно сделать менее чем за три недели.

«Нужно постараться провести эту работу до 12 июня, чтобы Пенза встретила День России и День города озелененной и ухоженной», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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