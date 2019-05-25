Мэр Пензы проверил состояние зоны отдыха на Барковке Общество

Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на территории зоны отдыха «Красный куст» на Барковке в субботу, 25 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

«Будет ли эта территория являться пляжем, где горожане смогут не только отдыхать, но и купаться, покажет результат анализа воды в водоеме», — отметил он.

Представитель ООО «Департамент развития отдыха и туризма», у которого находится в пользовании территория, сообщил, что экспертиза будет готова в ближайшее время.

По его словам, пока силами компании проводится очистка дна, кроме того, планируется установка детских игровых элементов и обустройство песочниц.

Глава администрации Пензы обратил внимание участников совещания на обеспечение безопасности отдыхающих, в частности, наличие спасательного поста на наиболее массовых зонах отдыха у воды.

«На остальных территориях в круглосуточном режиме должен находиться дежурный, готовый оперативно отреагировать на внештатные ситуации. Практика показала, что наличие дежурных и спасательных постов прошлым летом помогло избежать несчастных случаев», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.