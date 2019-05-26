В Пензенской области стартовал антинаркотический месячник Общество

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, который стартовал в воскресенье, 26 мая, и продлится по 26 июня.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в этот период в области будут организованы семинары для учащихся, студентов и педагогов по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Мероприятия, посвященные ЗОЖ, ждут также сельских жителей и школьников, отдыхающих в загородных летних оздоровительных лагерях.

В Пензе будет продолжена реализация программы «Автобус здоровья», которая позволяет людям получить некоторые медицинские услуги недалеко от дома.

На заключительный день намечены просветительская акция и прямая линия с главным внештатным психиатром-наркологом Пензенской области Юрием Уткиным.