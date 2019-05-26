Пензенцев предостерегли от обращения к «консультантам» на территории МРЭО ГИБДД Общество

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Лица, предлагающие платные услуги посетителям межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, не имеют отношения к деятельности МРЭО, поэтому гражданам рекомендуется обращаться непосредственно к сотрудникам соответствующего подразделения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по Пензенской области.

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«В последнее время участились случаи, когда отдельные лица на территории возле МРЭО ГИБДД представляются «консультантами» и предлагают гражданам, прибывающим для регистрации транспортных средств либо получения или замены водительского удостоверения, свои услуги по заполнению соответствующих бланков за определенную плату. При этом полноту и правильность заполнения документа они не гарантируют. Зачастую такие лица умалчивают, что предоставляемые ими услуги платные, и сообщают об этом гражданам после подготовки документов», — поясняется в тексте.

В нем подчеркивается, что все консультации по вопросам регистрации транспортных средств, получения и замены водительских удостоверений являются бесплатными.

«Вся необходимая информация, в том числе бланки заявлений и образцы для их заполнения, размещены в МРЭО ГИБДД в свободном доступе», — добавляется в сообщении, в котором также напоминается о возможности обращения в Госавтоинспекцию через портал госуслуг.