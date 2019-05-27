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В Пензенской области с начала года дети сдали на переработку почти 30 тонн вторсырья

15:46 | 27.05.2019 | Общество

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Юные жители Пензенской области сдали на переработку около 30 тонн вторсырья в рамках весеннего этапа межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум», проводившегося с января по май 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель отделения движения «ЭКА» в Пензенской области Алина Можачкина-Грибанова.

В Пензенской области с начала года дети сдали на переработку почти 30 тонн вторсырья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, основную массу — 28 тонн — составила макулатура, еще 865 кг пришлось на ПЭТ-бутылки.

Победители по итогам пяти месяцев определены в двух категориях.

Среди общеобразовательных учреждений наибольший вклад внесли ученики лицея №73 Пензы, которые собрали более 6 тонн макулатуры и свыше 110 кг бутылок. В школе имени М.Ю. Лермонтова микрорайона «Город Спутник» дети сдали свыше 4,7 тонн бумаги и 250 кг ПЭТ-тары. Кроме того, в число призеров вошла школа №59 Пензы, где ученики принесли почти 3 тонны макулатуры.

Среди дошкольных учреждений победителем признан детский сад №123 Пензы «Семицветик». Там собрали почти 1,6 тонны бумаги и 420 кг пластиковых бутылок. Еще в двух детсадах, отмеченных по итогам акции, было предложено приносить только макулатуру: свыше 1,6 тонны в детсаду №120 «Аистенок» и 1,3 тонны в детсаду «Спутник».

Награждение победителей проекта «ВторБум» состоится в Пензенском государственном аграрном университете 29 мая в рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды.

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