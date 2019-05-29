В Пензе обсудили возможность безналичной оплаты в транспорте Общество

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Возможность внедрения на территории областного центра проекта «Безналичный транспорт» стала одной из тем рабочей встречи мэра Виктора Кувайцева и управляющего Пензенским отделением Сбербанка Марины Дементьевой, состовшейся в среду, 29 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Марина Дементьева отметила, проект позволит горожанам платить за проезд не только наличными, но и картой любого банка.

По ее словам, эта система способствует повышению качества обслуживания пассажиров и обеспечению прозрачности на рынке транспортных услуг.

В свою очередь глава администрации Пензы отметил, что запуск проекта продиктован временем.

«Нужно детально обсуждать вопрос его реализации с компаниями-перевозчиками», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.