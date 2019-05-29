Для пензенских ветеранов откроют горячую линию по медицинским вопросам Общество

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Телефон горячей линии по медицинским вопросам для пензенских ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним по льготам категорий граждан начнет работу с предстоящего понедельника, 3 июня.

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Администратор Марина Белова будет принимать звонки на базе областного госпиталя ветеранов войн по будням с 8.00 до 16.00 по телефону: +7 (987) 527-34-07. Специалист ответит пожилым людям на вопросы организации медицинской помощи, разъяснения и решения спорных и нештатных ситуаций, связанных с оказанием услуг в сфере здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, горячая линия организована качестве дополнительной меры по сопровождению ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 75-ой годовщины Победы.

На 1 мая 2019 года в регионе проживает 3 тыс. 800 ветеранов и граждан, приравненных к ним по льготам.