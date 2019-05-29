80 пензенских психологов станут участниками методических сборов Общество

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. 80 специалистов муниципальных образований, работающих с семьями, станут участниками III методических сборов, которые состоятся на базе детского лагеря «Звездочка» в Пензе 30 и 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Старт мероприятию даст линейка с участием психологов-ветеранов и молодых педагогов. В торжественной обстановке будет объявлено о создании областного методического объединения региональной службы психологов.

В рамках программы первого дня педагогов ждет панельная дискуссия на тему: «Роль психолого-педагогической службы в образовательном процессе» и мастер-класс на тему: «Суицидальное поведение и фактор семьи», которые проведет медицинский психолог-консультант Сергей Соколов.

Вторая часть дня будет посвящена методикам и техникам консультирования детей и родителей по актуальным вопросам профилактики деструктивного поведения. Она будет реализована через мастер-класс от руководителя психологического центра «Семья плюс» Ларисы Михайловой. Вечером состоится заседание областного психологического клуба «Гармония» под руководством главного внештатного психолога системы образования Пензенской области Татьяны Карамышевой.

31 мая психологи представят собственные короткие стендовые доклады о практических наработках. Кроме того, руководитель представительства Ассоциации песочной терапии Ольга Аникина расскажет об использовании пластично-подвижного песка в психолого-педагогической практике.