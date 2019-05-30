Саженец легендарного сталинградского «Тополя Победы» доставлен в Пензу Общество

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Саженец, полученный от легендарного тополя, который уцелел во время Сталинградской битвы, доставлен из Волгограда в Пензу благодаря областному отделению Русского географического общества.

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Дерево планируется посадить на территории литературного музея Пензенской области.

Ожидается, что церемония пройдет в торжественной обстановке в субботу, 22 июня, когда отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.

Пока саженец растят в горшке.

Тополь на площади Павших борцов — исторический и природный памятник Волгограда. Расположен в Центральном районе рядом с вечным огнем и памятником Рубену Ибаррури.

Согласно официальной версии, дерево пережило Сталинградскую битву и имеет на своем стволе многочисленные свидетельства военных действий.

В 2013 году ученые-биологи регионального ботанического сада взяли образцы для клонирования тополя и поместили их в питательную среду. Таким образом были получены саженцы, которые впоследствии украсили аллеи ряда российских городов.