Мэр Пензы поручил установить стенды с проектами благоустройства в 35 дворах Общество

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил установить стенды с дизайн-проектами планируемого благоустройства на 35 внутридворовых территориях, которые преобразят в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Фото: Penza-gorod.ru

«Жители должны видеть, что их пожелания и предложения нашли отражение в проекте, и могли контролировать ход работ», — пояснил он в ходе выезда во двор на улице Карпинского, где работы по благоустройству уже начались.

Также мэр распорядился разместить на информационных досках сведения об ответственных сотрудниках, курирующих данный микрорайон.

«За каждой улицей у нас закреплены специалисты районных администраций, к которым жители могут обратиться по вопросам благоустройства территорий», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.