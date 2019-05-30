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Виктор Кувайцев призвал уделить внимание опорам фонарей в детском парке в Арбеково

15:25 | 30.05.2019 | Общество

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал уделить особое внимание тому, какие опоры фонарей будут установлены в детском парке в Арбеково в рамках его благоустройства.

Виктор Кувайцев призвал уделить внимание опорам фонарей в детском парке в Арбеково

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно уделить внимание опорам освещения, чтобы они были не только энергоэффективными, но и удачно вписывались в современную городскую среду», — сказал мэр в ходе посещения объекта в четверг, 30 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в зеленой зоне в настоящее время обустроено бетонное основание под универсальную спортивную площадку, проложена дорожка из брусчатки, проводятся посев травы вдоль нее и отсыпка земли.

Кроме того, спилены аварийные деревья и кронированы зеленые насаждения. В ближайшие дни запланирована высадка саженцев.

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