Виктор Кувайцев призвал уделить внимание опорам фонарей в детском парке в Арбеково Общество

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал уделить особое внимание тому, какие опоры фонарей будут установлены в детском парке в Арбеково в рамках его благоустройства.

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно уделить внимание опорам освещения, чтобы они были не только энергоэффективными, но и удачно вписывались в современную городскую среду», — сказал мэр в ходе посещения объекта в четверг, 30 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в зеленой зоне в настоящее время обустроено бетонное основание под универсальную спортивную площадку, проложена дорожка из брусчатки, проводятся посев травы вдоль нее и отсыпка земли.

Кроме того, спилены аварийные деревья и кронированы зеленые насаждения. В ближайшие дни запланирована высадка саженцев.