На базе колледжа в Пензе начато создание центров компетенций для поваров и кондитеров Общество

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Специализированные центры компетенций стандартов WorldSkills Russia по направлениям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» будут оборудованы на базе корпуса пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции на улице Маркина, в котором стартовал ремонт.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В настоящее время приводятся в порядок кровля и фасад, начались внутренние отделочные работы. На проведение ремонта выделено 15 млн. рублей из бюджета Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, на базе центров планируется проведение чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по данным компетенциям, стажировок, повышение квалификации и аттестация в формате демонстрационного экзамена, а также обучение на современном высокотехнологичном оборудовании.

В дальнейшем планируется провести аккредитацию, чтобы не только обучающиеся колледжей смогли практиковаться на новейшем оборудовании, но и мужчины в возрасте 58-60 лет и женщины 53-55 лет. Ожидается, что образование по стандартам WorldSkills поможет зрелым специалистам укрепить свои позиции на рынке труда.