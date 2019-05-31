В Пензенском районе прошли антитеррористические учения Общество

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Оперативный штаб в Пензенской области провел в Пензенском районе двухдневное тактико-специальное учение «Метель-2019» по участию в контртеррористических операциях, оповещению, сбору, приведению в готовность к боевому применению сил и средств, освобождению заложников, поиску и обезвреживанию условных террористов.

Фото: пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области

По легенде учений, неизвестными лицами совершено условное вооруженное нападение на здание межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Пензенский» на улице Центральной в Пензе с целью захвата оружия и боеприпасов. Сотрудники МОВО оказали сопротивление «преступникам», в результате чего последние были вынуждены отступить и скрылись на автомобиле в направлении автодороги «Пенза — Шемышейка».

Спасаясь от преследования, «террористы» ворвались в здание санатория «Березовая роща» и «захватили в заложники» нескольких участников проходившего там международного симпозиума, позднее выдвинув политические требования.

По объявленному руководителем Оперативного штаба сигналу «Эдельвейс — Пенза — учебный» на место происшествия прибыли поднятые по тревоге подразделения всех экстренных служб. Органами правопорядка, государственной власти региона и местного самоуправления организована эвакуация персонала и гостей санатория.

Решением главы штаба в границах Пензенского района введен режим контртеррористической операции, возложивший на подразделения антитеррористической группировки дополнительные функциональные обязанности. В результате слаженных действий спецслужб и сил правоохранительного блока «террористы» обезврежены, «заложники» освобождены.

В процессе отработки дополнительных учебных вводных по заложенным самодельным взрывным устройствам и условному побегу заключенных из исправительной колонии №5 проведены мероприятия по разминированию, розыску и обезвреживанию «террористов» в лесном массиве с использованием служебных собак, противодействию нестандартной тактике преступников, использующих беспилотные летательные аппараты, и водному блокированию в акватории Сурского водохранилища.

На состоявшемся по окончании учений подведении итогов руководителем Оперативного штаба тщательно рассмотрены все аспекты их проведения и выработаны меры по дальнейшему повышению качества проведения антитеррористических мероприятий, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области.