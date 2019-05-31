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Пресечена доставка 50 телефонов пензенскую колонию

15:50 | 31.05.2019 | Общество

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники управления ФСИН России по Пензенской области совместно с работниками исправительной колонии №5 предотвратили попытку доставки в учреждение крупной парии сотовых телефонов и комплектующих к ним, спрятанных ухищренным способом.

Пресечена доставка 50 телефонов пензенскую колонию

Фото: 58.фсин.рф

«Средства мобильной связи в количестве 50 единиц и комплектующие к ним обнаружены в двух посылках, адресованных осужденным 1991 и 1982 годов рождения. Обе посылки отправлены из районов Пензенской области — Бессоновского и Октябрьского города Пензы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В ведомстве отметили, что телефоны были спрятаны в коробках из-под чая — 41 единица в одной посылке, девять — в другой.

«По данному факту назначено проведение проверки», — пояснили в управлении.

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