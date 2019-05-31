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Создано пензенское объединение службы психологов

18:02 | 31.05.2019 | Общество

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Методическое объединение региональной службы психологов создано в ходе III методических сборов специалистов муниципальных образований, работающих с семьями, состоявшихся на базе детского лагеря «Звездочка» в Пензе.

Создано пензенское объединение службы психологов

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Основная задача объединения — разработать единые подходы к оказанию психологической помощи. Сегодня нам не хватает диагностических умений, а этому аспекту психологической работы уделяется особое значение», — пояснила директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Елена Коломенцева.

Она отметила, что в центре внимания окажется также коррекционная работа.

«Поэтому создание такой организации поможет объединить усилия всех психологов в выборе наиболее эффективных психологических практик, выработать новые подходы к уже имеющимся методикам, отвечать на профессиональные запросы практикующих психологов системы образования Пензенской области», — цитирует Елену Коломенцеву пресс-служба министерства образования региона.

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