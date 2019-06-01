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Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей

09:35 | 01.06.2019 | Общество

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Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей с Международным днем защиты детей, который отмечается в субботу, 1 июня.

Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Детство — самая прекрасная пора в жизни любого человека. Стратегическая задача для нас, взрослых, сделать так, чтобы подрастающее поколение получило все возможности для полноценного отдыха и учебы, активных занятий спортом и творчеством», — отметил глава региона.

Он добавил, что юные жители достойно представляют Пензенскую область на самых престижных международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

«В этот торжественный день искреннюю признательность выражаю родителям, педагогам, воспитателям, наставникам — всем, кто вкладывает свою душу, силы и знания в воспитание нашей молодой смены! Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения самых заветных желаний!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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