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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей

10:49 | 01.06.2019 | Общество

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Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Международным днем защиты детей, который отмечается в субботу, 1 июня.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От того, насколько эффективно мы сегодня работаем над созданием благоприятных условий для развития детей, будет зависеть то, в каком городе, в какой стране мы будем жить завтра. Наша общая задача —обеспечивать защиту жизни, здоровья, законных прав детей, создавать условия, чтобы каждый ребенок имел возможность реализовывать свои таланты и способности», — отметил мэр.

Он добавил, что многие юные пензенцы достойно представляют город на различных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, добиваются высоких результатов и наград.

«Хочу искренне поблагодарить всех, кто ежедневно вкладывает силы и душу в обучение и воспитание подрастающего поколения, защиту интересов наших юных граждан. Дорогие ребята! Впереди у вас летние каникулы. От всей души желаю провести их весело и с пользой! Крепкого вам здоровья, радости и отличного настроения!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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