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К Соборной площади в Пензе сделают удобный для инвалидов путь

14:54 | 01.06.2019 | Общество

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Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил предусмотреть подход к Соборной площади, удобный для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками.

К Соборной площади в Пензе сделают удобный для инвалидов путь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что необходимо сделать пандус с улицы Московской и плавный переход с улицы Советской.

«Эти меры имеют серьезное значение для удобства передвижения горожан, надо идти по пути формирования городской среды, одинаково комфортной и доступной для всех групп населения», — сказал Виктор Кувайцев в ходе посещения территории в субботу, 1 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на территории, ограниченной улицами Лермонтова, Советской, Белинского и Карла Маркса идет монтаж опор освещения, мощение покрытия бетонной и гранитной плиткой, облицовка подпорных стенок и лестничных сходов.

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