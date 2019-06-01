К Соборной площади в Пензе сделают удобный для инвалидов путь Общество

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил предусмотреть подход к Соборной площади, удобный для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками.

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Он отметил, что необходимо сделать пандус с улицы Московской и плавный переход с улицы Советской.

«Эти меры имеют серьезное значение для удобства передвижения горожан, надо идти по пути формирования городской среды, одинаково комфортной и доступной для всех групп населения», — сказал Виктор Кувайцев в ходе посещения территории в субботу, 1 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на территории, ограниченной улицами Лермонтова, Советской, Белинского и Карла Маркса идет монтаж опор освещения, мощение покрытия бетонной и гранитной плиткой, облицовка подпорных стенок и лестничных сходов.