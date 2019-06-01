Пензенские следователи сняли ролик о Марине Плотниковой Общество

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области присоединилось к проекту «Юные герои», подготовив видеоролик о Марине Плотниковой, которая ценой собственной жизни в 17 лет спасла трех девочек, тонувших в реке Хопер.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ролике использованы кадры из мест, где погибла девушка и где она похоронена, показана часть экспозиции тамалинского музея, посвященная ей, архивные фотографии и памятник героине.

Видео дает представление о том, какой подвиг совершила Марина Плотникова и как в родном селе хранят память о ней.

17-летняя Марина Плотникова окончила зубриловскую среднюю школу и собиралась поступать на бухгалтерские курсы.

30 июня 1991 года в селе Зубрилово Тамалинского района она пошла купаться на реку Хопер. Там же находились ее две младшие сестры с подругой. Последняя отошла от берега и начала тонуть. Марина Плотникова, не задумываясь, бросилась спасать девочку.

После того как ей удалось оттолкнуть тонувшую к прибрежным кустам, она увидела, что две младшие сестры, испугавшись, бросились за ней в воду, попали в водоворот и тоже начали тонуть.

Девушке удалось спасти сестер, но сама она, обессилев, утонула.

Марина Плотникова похоронена в родном селе Зубрилово Тамалинского района.

Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 1992 года №925 за мужество и героизм, проявленные при спасении троих тонувших детей Марине Плотниковой посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания — до нее звание получили только три летчика и два космонавта. Марина Плотникова также оказалась самым молодым Героем России и первой в Пензенской области.