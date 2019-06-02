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Более 20 тыс. юных пензенцев отдохнут в лагерях за первую смену

09:04 | 02.06.2019 | Общество

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Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. Более 20 тыс. детей, проживающих в Пензенской области, отдохнут в лагерях за первую смену. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Более 20 тыс. юных пензенцев отдохнут в лагерях за первую смену. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Продолжительность смен в лагерях труда и отдыха составит 14 дней, в остальных — 21. 369 учреждений будут работать в первую смену.

Так, в день старта летней оздоровительной кампании, 1 июня, около 400 детей отправились в лагерь «Солнечная долина». В преддверии сезона там проведен ремонт, заменены матрасы, мебель, получены все разрешительные документы.

При финансовой поддержке Российского военно-исторического общества на базе лагеря состоятся три профильные молодежные военно-патриотические смены для 1,5 тыс. детей, в том числе для 900, находящихся в трудной жизненной ситуации. На организацию отдыха выделено более 3 млн. рублей.

Еще 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уехали в лагерь «Приморский». Всего за лето там отдохнут 650 человек, в том числе 150 победителей олимпиад, конкурсов и соревнований.

Всего более 400 лагерей всех видов будут работать летом, около 48 тыс. пензенских детей отдохнут и поправят свое здоровье.

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