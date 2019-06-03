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В Пензе предпринимательница оштрафована за незаконную выдачу займов

15:38 | 03.06.2019 | Общество

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Женщина – индивидуальный предприниматель оштрафована на 20 тыс. рублей мировым судьей в Пензе за незаконную выдачу займов.

В Пензе предпринимательница оштрафована за незаконную выдачу займов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что она систематически заключала договоры комиссии, фактически прикрывая ими отношения, возникающие из деятельности ломбардов. В соответствии с требованиями федерального законодательства правом на осуществление деятельности ломбардов обладают лишь специализированные юридические лица — некредитные финансовые организации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин возбудил в отношении женщины дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».

«Постановление вступило в законную силу. В целях устранения выявленных нарушений и приведения деятельности индивидуального предпринимателя в соответствие с требованиями действующего законодательства прокурор района внес представление, которое находится на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.

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