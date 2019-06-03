Для пензенцев предпенсионного возраста откроют горячую линию по защите трудовых прав Общество

Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области откроет горячую линию по вопросам защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста с предстоящего вторника, 4 июня.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, прием обращений продлится до предстоящей пятницы, 7 июня.

«Просим сообщать о фактах, связанных с нарушением прав указанной категории лиц при приеме на работу и увольнении, в прокуратуру области [...] по телефонам: +7 (8412) 32-93-29 — дежурный прокурор, 32-90-55 — прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере Оксана Каланова, в том числе на условиях анонимности», — пояснила собеседница агентства.