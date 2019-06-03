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На перроне вокзала в Кузнецке установили фонарь с зонтом

16:40 | 03.06.2019 | Общество

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Кузнецк, 3 июня 2019. PenzaNews. Арт-объект, представляющий собой фонарь, который «держит» зонт над скамейкой, установлен на перроне железнодорожного вокзала Кузнецка в Пензенской области.

На перроне вокзала в Кузнецке установили фонарь с зонтом

Фото: Gorodkuzneck.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, идея и исполнение принадлежат начальнику вокзала Игорю Мокржицкому.

«Все началось со старого фонаря, который я отреставрировал, а затем пришла мысль изготовить зонтик, так появилась композиция», — пояснил он.

Теперь пассажиры могут не только подождать поезд, сидя на скамейке, но и сделать фото на память.

До 1913 года железнодорожная станция Кузнецк располагалась в деревянном здании. С 1913 года было начато строительство каменного строение, которое существует до сих пор и является одним из старейших памятников архитектуры на Куйбышевской железной дороге. Оно выполнено в готическом стиле со стрельчатыми сводами и с железобетонной ажурной формой парапетной решетки.

В 2012 году была проведена реконструкция вокзала с соблюдением исторически сложившихся размеров, рисунка оконных проемов, дверей, внешнего и внутреннего оформления и других параметров.

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